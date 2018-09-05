Şanlıurfalı öğrencilerden sesli komutlara cevap verebilen robot

Şanlıurfa Siverek Belediyesi ve ilçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kursta eğitim alan 20 çocuk, 2 aylık kurs sonunda, bazı sorulara cevap veren bir robot yaptı. Tasarlanan robot, telefona kurulan program üzerinden gönderilen ses komutlarıyla hareket ediyor.

Program aracılığıyla gönderilen sesli komutlara ve bazı sorulara yanıt veren robot, "Cumhurbaşkanı kimdir?" sorusunu "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde cevaplıyor. Robotum, "polis ol" komutu sonrasında ise siren çalmaya başlıyor.

Bilgisayar ortamında çizimler yapıldı

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu 31 yaşındaki Mehmet Gire, robot yapımında kullanılan parçalar ile 3 boyutlu makinenin kursiyer çocuklar tarafından tasarlandığını söyledi.

"Robotum"un çarpım tablosunun yanı sıra 4 işlem yapabildiğini ve bu gibi özellikleriyle eğitimde de kullanılabilen bir proje olduğunu anlatan Gire, şöyle konuştu:

"Robotum'un kodlanması, öğrencilerimizin uygulamalarda gördüklerini harmanlayarak bir bütün haline getirip yüklenmesiyle tasarlandı. Malzemeleri tamamen kendi imkanlarımız ile bilgisayar ortamında çizimler yaparak 3 boyutlu olarak ürettik."

"İmkan verilirse robotumuzu geliştirebiliriz"

Gire, imkan verilmesi durumunda bölgedeki çocukların daha iyi işler ortaya çıkarabileceklerine inandığını söyledi.

Lise öğrencisi Elif Zehra Polat ise, kursta öğrendikleri kodlama bilgisi ile robotu tasarladıklarını belirterek, "Maketleri ve malzemeleri kendimiz ürettik. Ses ve ışık gibi kodlamayı öğrendik ve robotun geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İmkan verilirse daha iyisini yapabilir ve robotumuzu geliştirebiliriz" dedi.

Kaynak: AA