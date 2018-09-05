Savunma sanayii SAHA EXPO'da buluşuyor

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin yönetim ve sorumluluğunda, 2 yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan SAHA EXPO, 13-15 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında harekat ortamında kullanılacak en modern platformların alt sistemlerinin ve komponentlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesinde görev alan firmalar ürünlerini sergileyecek.

SAHA EXPO’da, SAHA İstanbul üyeleri, yerli ve yabancı iş ortaklarıyla bir araya gelecek, iş birliği temalı görüşmeler yapacak. SAHA İstanbul üyeleri, kendi aralarındaki güçlü iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik de temaslarda bulunacak.

Fuarda, 31’i yabancı 183 firma yer alacak, ayrıca tedarik makamları ve çeşitli heyetler de fuara katılım gösterecek.

SAHA EXPO'nun katılımcıları arasında ASELSAN, Baykar, BMC, Boeing, FNSS, HAVELSAN, Kale Grubu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı - Askeri fabrika ve tersaneler, ROKETSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ, TAIS Gemi İnşa ve Pazarlama, THY Teknik, TÜMOSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ bulunuyor.

Milli platformlara yerli çözümler

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye’yi, savunma, havacılık ve uzay alanında, dünyanın en iddialı ülkelerinden biri haline getirmek için SAHA İstanbul çatısı altında çaba gösterdiklerini söyledi.

Milli platformların ihtiyaç duyduğu alt sistemlerin yerlileştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Bayraktar, özgün çözümlerin geliştirilmesinde görev alabilecek firmaların yetkinliklerinin artırılması, bir araya getirilmesi ve iş birliği olanakları için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bayraktar, SAHA EXPO’nun da bu çabaların bir parçası olarak hayata geçirildiğini anlattı.

"Kritik teknolojiler, bileşenler ve alt sistemlerin geliştirilmesi projelerinde SAHA EXPO kritik bir rol oynayacak. Misyonumuz, yerli ve milli savunma ve havacılık sanayisinin itici gücü olmak. SAHA EXPO’da üyelerimiz, yerli ve yabancı iş ortaklarıyla bir araya gelme fırsatı bulacak. Burada yeni iş birliklerinin temeli atılacak. Sonrasında uzun yıllara yayılan iş ilişkilerinin kurulmasını, özgün, yenilikçi, uluslararası pazarlarda rekabetçi ürünler ortaya çıkmasını, savunma ve havacılık sanayisinde başta kritik teknolojiler olmak üzere yerlileşme oranının yükselmesini hedefliyoruz."

Güvenlik güçlerinin yardımcısı Bayraktar TB2

Türk savunma sanayisinin İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, SAHA EXPO 2018'e platin sponsor olarak katılacak.

Baykar tarafından tamamen milli olarak geliştirilen ve yüzde 93 yerlilik oranına sahip Bayraktar TB2 İHA, son dönemde yurt içinde ve dışında yoğun bir mesai harcayan güvenlik güçlerinin en önemli yardımcıları arasında yer alıyor.

Baykar, güvenlik güçlerine bugüne kadar 58 silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 teslim etti. Araçların 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğü, 18'i de Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki Bayraktar TB2’lerin 35’i silahlı atış yapma kabiliyetine sahip.

Bayraktar TB2, güvenlik güçlerine yaptığı katkıların yanı sıra Katar’a ihracat başarısı da yakaladı. SAHA EXPO’da ihracat imkanlarını geliştirecek.

"Yeni ve sürdürülebilir iş birliklerinin temellerini atacağız"

Algılayıcı sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler ve platform simülatörleri olmak üzere 4 ana alanda faaliyet gösteren Meteksan Savunma da fuarda yerli, milli ve iş birliğine açık çözümlerini sergileyecek.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, şirket olarak, özellikle platformlara yönelik, ileri teknoloji içeren alt sistemler tasarladıklarını, geliştirdiklerini ve ürettiklerini belirtti.

"Savunma ve havacılık alanında, açık ve örtülü ambargoların uygulandığı bir dönemde, sektör firmalarıyla daha fazla çalışmak, sektördeki sinerjiyi artırmak arzusundayız. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda milli savunma ve havacılık sanayimizin gelişmesi ve yerli ürünlerin sayısının artırılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu düşüncelerle SAHA İstanbul’a üye olduk ve SAHA EXPO’yu da bu düşüncelerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir platform olarak görüyoruz. SAHA EXPO’da Türk savunma ve havacılık sanayisini daha ileri nasıl götürebiliriz diye düşünen tüm paydaşlarımızla bir araya geleceğiz ve inanıyorum ki yeni ve sürdürülebilir iş birliklerinin temellerini atacağız."

Meteksan Savunma, fuarda Retinar Çevre Gözetleme Radarı’nı ön plana çıkaracak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan Retinar, 2 ülkeye ihracat başarısı yakaladı.

"Yeni teknolojik yetenekler görücüye çıkacak"

Nano teknolojik yalıtım alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Yalteksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Katırcı da, fuarda bu alanda geldikleri son noktayı sektörle paylaşacaklarını söyledi.

"Uydular için geliştirip, teknolojinin her alanında etkin kullanılan aerojeli üretmeyi başararak ülkemizi dünyanın bunu başarabilen 4 ülkesinden biri yaptık. Asrın ürünü olarak da adlandırılan ve kullanım yelpazesi çok geniş, dünyanın en ısı yalıtkan, en hafif, ses yalıtkan, elektrik yalıtkan, süper hidrofobik, -100, 1200 derecelerde çalışabilen, nano teknolojik bir ürün olan aerojelin Lavron markası ile kullanıcı ihtiyaçlarına uygun yapıda üreterek, kara, deniz ve hava platformlarında, silah, sistem ve teknik tekstillerde, sivil havacılık ve uzayda kullanılabilir hale getirdik. Ürünü ilk kez SAHA EXPO’da sektörün hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA