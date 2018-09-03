"21. Ulusal Astronomi Kongresi" Erciyes Üniversitesi'nde başladı

Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 21. Ulusal Astronomi Kongresi başladı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 35 üniversiteden 319 akademisyen katıldı.

Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, amaçlarının Türkiye'deki tüm astronomları ve uzay bilimcileri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal da, üniversitenin bilimsel çalışmalarla adından söz ettirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Erciyes Üniversitesi 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından araştırma üniversitesi seçilmiş ve böylelikle Türkiye'de 10 araştırma üniversitesinden biri olmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Anadolu şehirlerindeki tek araştırma üniversitesi olan ve bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayan Erciyes Üniversitesi'nin başarıları devam edecektir."

Kaynak: AA