Karakter özellikleri algılayabilen yazılım

Alman bilim insanları ve Avustralya Üniversitesi'nden psikologlar, 200'den fazla fiziksel davranışı kullanarak, göz hareketleri ile kişilik özellikleri arasındaki bağlantıyı keşfetti.

Geliştirilen yazılımla ilgili Andreas Insel, "Yüz ifadesi analizi yoluyla duygu tanıma alanında bazı çalışmalar var. Ancak bununla kişisel özellikleri algılamayı ilk kez başardık" dedi.

Kişisel özellikler duygulardan daha kararlı

Araştırmada, her birinde göz takipçileri bulunan 50 öğrenci yer aldı. Öğrenciler, Saarland Üniversitesi kampüsünde 10 dakika yürüdü ve kampüs mağazalarından alışveriş yaptı.

Daha sonra, katılımcılardan gördükleri kişilerin karakterlerini değerlendirmeleri istendi. Göz takipçileriyle öğrencilerin göz kırpma sıklığı ve bir şeye ne kadar odaklanlandıkları ölçüldü. Böylece bilim insanları hangi özelliklerin hangi göz hareketleriyle ilişkili olduğunu belirmeyi başardı.

Geliştirilen bu yazılımla, kişinin hoşgörülü, duygusal, kararsız, meraklı gibi özellikleri keşfedilebilecek.

Otizmli bireylere yardımcı olabilir

Geliştirilen teknolojinin duyguları ölçmek amacıyla geliştirildiği söyleniyor. Bilim insanları ise, yaptıkları yazılımın hem iyi hem kötü yönde kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca yazılımın insan ve makine arasında iyi bir etkileşimi sağlayacağını savundular.

Yazılım yeterince geliştirilebilirse, otizmi bireylere yardımcı olmak için kullanılabilecek.

Bu yapay zekayı özel kılan şey ise, güncelleme gerektirmemesi. Bilim insanlarının bir sonraki adımı, yazılımın performansını artırmak olacak.

Kaynak: Business Insider