Duyguları anlatmanın renkli yolu: Emojiler

İlhan Güzel - Gülçin Sakarya / TRT Haber

Mobil iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte emojiler daha çok kullanılmaya başlandı. Kelimelerin yetersiz kaldığı yerde kullanılan emojileri hayata kazandıran kişi ise Japon tasarımcı Shigetaka Kurita.

İlk başlarda noktalama işaretleriyle birlikte kullanılan emojiler günümüzdeki yapısına son yıllarda kavuştu. İspanyol üniversite profesörü Manuel Castells’in oluşturduğu ifadeyle dijital medyanın parçası haline geldi. Böylece bireyin iletişim dinamikleri de değişmeye başladı.

Elektronik mesajlarda ve web sitelerinde yer alan mesaj ve diğer iletileri zenginleştirmek için kullanılan emojiler hakkındaki soruları, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık yanıtladı.

Emojiler ilk ne zaman kullanıldı?

İlk emoji 1998 yılının sonu 1999 yılının başında NTT DOCOMO isimli firmanın i-mode adlı mobil cihazında kullanıldı. Emoji kelimesinin kökeni sanıldığı gibi duygu anlamına gelmiyor. Kelime, “e” anlamına gelen görsel ve “moji” anlamına gelen karakterin birleşimiyle ortaya çıktı. Önceleri 176 adet olan emojiler her geçen gün artış gösterdi. Bugün farklı içerik ve yapılara sahip yüzlerce emoji kullanılıyor. İlk insanlar mağara duvarlarına çizdikleri figürlerle anlaşıyor ve iletişim kurabiliyordu. Günümüzde de emojileri bu kategoride değerlendirebilmek mümkün. Çünkü emojiler de yapısal olarak bu işlevi gerçekleştirebiliyor.

Emojilerin rengi neden sarı?

Bilindiği üzere sarı en dikkat çekici renk. Emojilerin sarı olmasına dair çok farklı çıkarımlar bulunuyor. Bunlardan ilki ırksal. Emojilerin sarı ırkı yansıttığını ifade ederek simgelerin böyle dizayn edildiği söyleniyor. Emojilerin dikkat çekmesi açısından sarının kullanıldığını söyleyen yorumlara da rastlanıyor. Ayrıca, ten rengi ayrımı ile ilgili gelen tepkiler sonrasında farklı ten renkleri de emojiler arasına eklendi.

Emojiler milli duygularımızı karşılıyor mu?

Her emojinin kendine özgü bir anlamı bulunuyor. Emojiler evrensel bir dil oluşturdukları için bazen ülkeden ülkeye değişiklik gösterseler de çoğu zaman tek bir anlama sahip olabiliyor. Hüzün, sevinç gibi duygularımızı yansıtan emojiler bazen yanlış anlamlarda kullanabiliyor. Özellikle Türkiye’de emojilerin bir kısmı farklı anlamlar taşıyacak şekilde tercih edilebiliyor. Islık çalma emojisi öpücük yerine, görmedim maymunu utanma anlamında, konuşmadım maymunu ise söylemesi ayıp anlamı taşıyacak şekilde kullanılabiliyor. Bu yanlış kullanılan emojilerin sayısını artabilir.

Türkler en çok hangi emojileri kullanıyor?

Türkiye’de emojiler son derece yoğun kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de en çok kullanılan emojinin kalpli öpücük gönderen yüz olduğu görülüyor. Onu ikinci sırada gülen surat takip ediyor. Gözünden kalp çıkan yüz ise bunların arkasında. Ancak araştırmalarda cinsiyet, yaşa hatta yaşanılan coğrafyaya göre kullanılan emojilerin farklılaştığı sonucu ortaya çıktı. Bu durum son derece önemli.

Emojiler daha çok anlık sohbet uygulamalarında kullanılıyor. İnsanların duygularını aktarabilmeleri için emojilere yönelmeleri farklı bir alfabenin doğmasını sağladı. Çünkü emojiler "göstergebilimsel" açıdan büyük önem taşıyor.

Müslümanları temsil eden emojiler hakkında görüşleriniz neler?

Önceleri Müslümanların simge ve sembolleri emojilerde hiçbir şekilde kullanılmıyordu. Bu noktada İslamofobi’nin de büyük rol oynadığını söyleyebilmek mümkün. Emoji klavyesine 4 emoji, mobil uygulama işletim sistemleri tarafından eklendi. Klavylerde kabe, cami, başörtülü kadın ve tesbih emojisi var. Müslümanların talebi üzerine bu emojiler konuldu. Ancak çok eksik var ve yeterli değil. Dünya genelinde Müslümanların sayısı bir hayli fazla. Mutlaka onları da temsil edecek emojilerin eklenmesi gerekiyor. Yalnızca ülke bayraklarının olması milli açıdan insanları tatmin etmiyor. Dolayısıyla emoji sözlüğü artık zorunlu bir duruma geldi. İnsanların emojileri doğru kullanmaları ve anlam kargaşalarının önüne geçilmesi adına bu sözlük oldukça aktif bir rol üstlenecek.