"Bilim ve teknoloji ile yoksulluk bitecek"

Türk Fizik Derneği 34'üncü Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış konuşmalarıyla başladı.

Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin orta gelir tuzağından yani ekonomik krizlerden kurtulamamasının nedenini, ihracatındaki yüksek teknoloji ürün üretim yüzdesinin düşük olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bu durumdan kurtulunması için ihracattaki yüksek teknoloji ürün üretim yüzdesinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartılması gerektiğini belirten Akkuş, "TÜBİTAK'ın günün şartlarına göre güçlendirilerek değiştirilmesi gerekiyor. Yüksek teknoloji üretebilmek ve gelişmiş ülkeleri yakalayabilmek içim TÜBİTAK'ı bilimsel alt yapımıza uygun olarak güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Akkuş, TÜBİTAK'ın Ankara dışında yaşayan araştırmacılara daha yakın iş birliği içinde olabilmesi için İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerde de idari birimler kurularak idari ve mali açıdan güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sancar'ı takdirle karşılıyorum"

Devlet üniversitelerinde yurt dışından Nobel Ödülü'ne sahip bilim insanlarının özel sözleşme ile çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirten Akkuş, Nobel Kimya Ödülü'ne sahip Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Cumhurbaşkanlığında görevli olmasını takdirle karşıladığını da ifade etti.

Akkuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek teknoloji ürün üretme çok önemli. Özellikle bilim ve teknoloji kültürünün önemi ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz olduğunu, toplumun her kesimine, sokaktaki insana bile anlatılmalı, bilinç sağlanmalı ve desteklerin alınması gerekmektedir. Bilim ve teknoloji sayesinde, yüksek teknoloji ürün üretmenin ne kadar önemli olduğunu, refahın artacağını, yoksulluğun biteceğini, herkesin insanca yaşayacağı bir ekonomik güce ulaşacağını toplumun her kesimine yaymamız gerekmektedir.

Son bir yıl içerisinde dünyamız insan yaşamı açısından giderek tehlikeli bir hal almaya başladı. Terör maskesi altında üçüncü dünya savaşı sürdürülüyor. Bu savaşın temel sebebi, dünyaya yeni bir biçim verme isteğidir. Tarihi iyi okuyan, iyi analiz edebilen ülkeler, bu süreçten kazançlı çıkacaktır."

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da güç koşullarının aynı zamanda fırsat koşullarını da oluşturduğuna dikkati çekti.

Savunma sanayisinin gelişmesindeki yetkinliğin arkasında yaşanan güç koşulların olduğunu belirten Mandal, "Şu anda evet yaşanan ekonomik güçlükler var. Ama aynı zamanda bu güçlükler, fırsat olarak da değerlendirilebilir. Temel bilimlerin önemi çok daha önde. TÜBİTAK kapsamında değerlendirdiğimizde, biz tüm destek programlarımızı orta yüksek ve yükseği tek bir kalemde değerlendirerek bir aşamaya kadar geldik." diye konuştu.

Mandal, Türkiye'nin bu süreçten başarıyla çıkabilmesi için nitelikli bilgiye ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Astrofizik ve kozmoloji, atom ile molekül fiziği, enerji, fizik eğitimi ve felsefesi, istatistiksel, matematiksel, medikal, nükleer ile uygulamalı fizik, yoğun madde fiziği ile yüksek enerji ve plazma fiziği konularının ele alınacağı kongre, 9 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA