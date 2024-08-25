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Bilim Teknoloji
TRT Haber 25.08.2024 12:23

Mavi vatana milli uçak gemisi geliyor

Türkiye, harekat kabiliyetini ve caydırıcı gücünü milli uçak gemisiyle katlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dizayn Proje Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle harekete geçti. Mavi vatanda görev yapan TCG ANADOLU'dan daha büyük bir uçak gemisi tasarlanıyor.

Süleyman Kaçmaz
Süleyman Kaçmaz
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Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uzman personellerin katılımıyla 110 kişilik uçak gemisi yapımı çalışmalarına başladı.

Gemi üzerinde 2 kalkış ve 1 iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı kapasitesi olacak.

Uçuş güvertesi için havacılık sektörünün ileri gelen firmaları Baykar ve TUSAŞ ile yoğun çalışmalar yapıldı. Tekne formu belirlendi. Direnç ve sevk analizleri gerçekleştirildi. Pervanesinin tasarımı da bitti.

Milli uçak gemisi tasarlanıyor

Tasarımda en kritik aşamalar tamamlandı. Konsept tasarım çalışmaları sonlandı. 3 boyutlu genel yerleşim hızla sürüyor.

Milli uçak gemisi 258 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. Deplasmanı 60 bin ton olarak planlandı. Gemi, asgari 25 knot sürate erişebilecek ve yakıt ikmalsiz 10 bin deniz mili seyir yapabilecek.

Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, yaptığı değerlendirmede "Deniz Kuvvetlerimizin deniz aşırı etki ve ilgi alanlarındaki hak ve menfaatleri korunacak ve çok amaçlı operasyonların gerçekleştirilmesi ile ülke savunmasının daha etkin yapılabilmesi için önemli bir gücü teşkil edecektir" dedi.

Ön tasarımın tamamlanmasıyla detay tasarımına başlanacak. Sonrasında ise askeri tersanelerde geminin inşa sürecine geçilecek.

TCG Anadolu'dan daha büyük olacak

TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisi, tamamıyla Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından tasarlandı. Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun yerlilik oranı yüzde 70'ti. Yeni gemi, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olacak.

Uçar, "Milli uçak gemimiz, TCG Anadolu'dan deplasman ve boyut olarak 2 katından daha büyük olacak. TCG Anadolu'dan en az 2 kat daha fazla hava aracının konuşlanabilmesi planlanmaktadır. Seyir siası TCG Anadolu için 9 bin deniz mili iken milli uçak gemimizde 10 bin deniz miline çıkartılmıştır. Ayrıca, mevcut ana tahrik sistemi konfigürasyonu ile TCG Anadolu'dan daha yüksek süratlere çıkabilmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli uçak gemisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geniş bir coğrafyada üstünlük kazandıracak.

Kamera: Sabri Karagöz
Dron: Sefa Bakış

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