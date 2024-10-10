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Bilim Teknoloji
AA 10.10.2024 15:22

KVKK Başkanı Bilir'den "siber zorbalık" uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVVK) Başkanı Faruk Bilir, sosyal medyadaki siber zorbalıkların bireylerin fiziksel ve duygusal sağlığını tehditlere açık hale getirebildiğini belirterek, "Dijital dünyanın olumlu yönlerinden faydalanırken, karanlık yüzünü görmezden gelemeyiz" ifadesini kullandı.

KVKK Başkanı Bilir'den "siber zorbalık" uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

KVKK'den yapılan açıklamaya göre Bilir, KVKK'de Türkiye Bilişim Derneği ile düzenlenen 4. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

Teknoloji, bilgi güvenliği, veri gizliliği, siber suçlar ve dijital ekonomi gibi konuların hukukun kapsama alanını genişlettiğini aktaran Bilir, "Dijital çağda hukukun en önemli konularından biri de kişisel verilerin korunmasıdır" ifadesini kullandı.

Bilir, bilişim alanındaki ilerlemeyle internet ve dijital platformlarda büyük miktarda veri toplandığını, işlendiğini ve depolandığını belirterek, "Bu verilerin kötüye kullanılmasını önlemek için hukuki düzenlemelerin varlığı önem taşımaktadır. Dijital çağın en önemli hukuki gelişmelerinden biri, veri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin ön plana çıkmasıdır. Ülkemizde ise bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan başlıca düzenleme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'dur" değerlendirmesinde bulundu.

Verilerin güvenliğinin, günümüzde hem bireyler hem de kurum ve kuruluşlar açısından daha fazla öneme sahip olduğuna işaret eden Bilir, "Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi, yalnızca idari tedbirlerle değil, aynı zamanda teknik tedbirlerle de desteklenmelidir" açıklamasını yaptı.

Bilir, veri güvenliğinde insan faktörünün son derece önemli rol oynadığını vurgulayarak, farkındalık eğitimlerinin veri güvenliğinde önemli tedbirlerden biri olduğunu belirtti.

Verilerin kimler tarafından erişilebilir olduğunu belirlemenin de veri güvenliğinin temel taşlarından olduğunu belirten Bilir, "Yetkisiz erişimleri önlemek için her kullanıcının yalnızca görev tanımına uygun verilere erişmesi sağlanmalıdır" ifadesini kullandı.

"Siber zorbalıklar bireyler üzerinde derin etkiler bırakabilmektedir"

KVKK Başkanı Bilir, güçlü ve etkin bir veri güvenliği anlayışının bir diğer temel bileşeninin siber güvenlik olduğuna işaret ederek, "Siber güvenlik, yalnızca veri ihlallerine karşı bir savunma hattı oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda sürekli gelişen tehditlere karşı dinamik ve proaktif bir koruma sağlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de Ekim ayının "Siber Güvenlik Farkındalık Ayı" olarak kabul edildiğini anımsatan Bilir, veri korumada siber güvenliğin öneminin kavranarak adımların buna göre atılması gerektiğini belirtti.

Bilir, son zamanlarda sosyal medya ve bazı dijital platformların hukuka aykırılıkların odağı haline geldiğini, bunun bireylerin mahremiyeti bakımından ciddi riskler taşıdığını vurgulayarak, "Sosyal medyada dikkat çeken bir diğer olumsuzluk ise bireylerin fiziksel ve duygusal sağlığının tehditlere açık hale gelmesidir. Anonim hesaplar üzerinden yapılan siber zorbalıklar, özel hayatın teşhir edilmesi ya da yanlış bilgilere dayanan itibar suikastları, bireyler üzerinde derin etkiler bırakabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan asimetrik saldırıların kontrol edilemez hale gelebildiğini, bunların bireyleri ve toplumu hedef aldığını belirten Bilir, şunları kaydetti:

"Dijital dünyanın olumlu yönlerinden faydalanırken, karanlık yüzünü görmezden gelemeyiz. Mahremiyetin ve veri korumanın mevcut durumunu değerlendirmek, gelecek için izlenecek politikalar konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve paydaşlar arasındaki işbirliğini artırmak, KVKK'nin öncelikli konularından biri olmaya devam edecektir."

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