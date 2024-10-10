İnternet suçları için şikayetler "ihbarweb.org.tr" ve "Alo 141"e yapılabiliyor

Birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve internet ortamında işlenen suçlar dolayısıyla internetteki içerikler tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.

İnternet kullanıcıları, zararlı gördükleri içerikler ve yasa dışı faaliyetleri iki koldan devletin ilgili birimlerine iletebiliyor.

Bu kapsamda "ihbarweb.org.tr" internet sitesinin yanı sıra Alo 141 hattıyla şikayetler İnternet Bilgi İhbar Merkezine ulaştırılıyor.

İhbarlar, internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesine ilişkin 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında teknik ve hukuki açıdan değerlendiriliyor.

İnternet Bilgi İhbar Merkezi, başta çocukların cinsel istismarı olmak üzere internetin yasa dışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliğine (INHOPE) 2011'de üye oldu.

Eğitim ve odak grup çalışmalarının da yer aldığı toplantılara katılım sağlanarak INHOPE ile iş birliği etkin şekilde sürdürülüyor.

Kumar ve yasa dışı bahis ilk sırada

5651 sayılı Kanun'da sayılan katalog suçlar kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engelleme kararlarının yüzde 99,86'sını çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturdu.

Ağustos ayı itibarıyla kurumca resen aktif olarak engellenen kararlardan "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,66 ile "müstehcenlik", yüzde 11,86 ile "fuhuş" izledi.

İnternet Yardım Merkezi internet kaynaklı problemlere çözüm sunuyor

Öte yandan İnternet Yardım Merkezi de kullanıcıların bu alanda karşılaştıkları problemlere hızlı ve etkin çözümler sunarak, birçok konuda sorularına cevaplar üretiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren merkez, kullanıcıları doğru kanala yönlendirerek, çözüm bulamadıkları konularda soru ve sorunlarını İnternet Yardım Merkezine ulaştırmalarına imkan veriyor.

Merkez, internetteki yasa dışı içerikler, internet ve mahremiyet, internette bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak üzere 8 başlıkta internet kullanıcılarına hizmet veriyor.