Kırmızı bültenle aranan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu.

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Özer ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.

Özer, tam 2 milyar doları küçük bir harici disk ile yurt dışına çıkardı. Bu işlemi soğuk cüzdan olarak bilinen cihazla gerçekleştirdi.

Soğuk cüzdan nedir?

Soğuk cüzdanlar ihtiyaç halinde bilgisayara ya da telefona bağlayabilen kolay taşınabilir fiziksel cihazlar. Başka bir ifade ile para saklama alternatifi, kişisel bir depolama aracı.

Finans ve Kripto Para Uzmanı Volkan Pala, soğuk cüzdanların güvenilirliğine dikkati çekti, "Soğuk cüzdanlar adres ve şifre bilgilerinin tamamen kendinize ait olduğu ve online iletişime kapalı cüzdanlardır. Bu sayede son derece güvenli bir yapıdadırlar" dedi.

Peki kaybolursa ya da çalınırsa ne olur?

Volkan Pala, "Cüzdanınızın çalınması durumunda eğer çalan kişi şifrenize sahip değilse coinlerinize ulaşma şansı son derece azdır. Cüzdanınızın kaybolması durumunda ise oluştururken elde ettiğiniz kurtarma verileri ile sonradan coinlerinize tekrar ulaşma şansınız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Ancak kurtarma verisini akılda tutmak kolay değil. Çünkü, 24 ya da 12 kelimelik bir dizi şeklinde oluşturuluyor. Eğer bu kelimelerin biri ya da birkaçı yanlış kaydedilirse kripto para varlıklara erişim tamamen kayboluyor.

Kripto para uyarısı

Uzmanlar kripto para borsalarındaki yatırımların dikkatli yapılması noktasında da uyarıyor:

"Türkiye'deki yatırımcılara ise araştırmalarını kendilerinin yapmalarını, başkalarının lafı ile yatırım yapmamalarını, kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalarını, borç alarak kredi kullanarak veya evlerini arabalarını satarak asla yatırım yapmamalarını tavsiye ediyorum"