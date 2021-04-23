Google, ana sayfasını bugüne özel değiştirdi.

İnternet kullanıcıları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türk bayrağı ve çiçeğin de bulunduğu renkli bir sayfaya karşılanıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.