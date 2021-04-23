Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
Google, 23 Nisan için özel logo hazırladı. Ana sayfayı ziyaret eden kullanıcılar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrağının da olduğu renkli bir sayfa ile karşılaşıyor.
Google, ana sayfasını bugüne özel değiştirdi.
İnternet kullanıcıları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türk bayrağı ve çiçeğin de bulunduğu renkli bir sayfaya karşılanıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.
İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.
Etiketler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google
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