Gebze Bilişim Vadisi'ndeki genç mühendisler koronavirüsle mücadele sürecine sesli asansör ile katkı sağladı.

Yeni normalde en çok temas edilen yerlerden birisi hiç şüphesiz her gün binlerce kişinin kullanmış olduğu asansörler. İşte tam bu noktada Kocaeli Gebze Bilişim vadisinde geliştirilen bir proje sayesinde asansörlerdeki temas sıfıra indirildi.

Gideceğiniz yeri asansöre söylemeniz yeterli.

Girişimci Mustafa Duman, sistemin marka model gözetmeksizin bütün asansörlere uygulanabildiğini söyledi.

Sistem yarım saat içinde asansörün aksamına zarar vermeden uygulanabiliyor.

4 ayda tamamlanan sistemi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da test etti.

Sistemin farklı dillerde komutlarla işlemesi için çalışmalar ise sürüyor.