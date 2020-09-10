Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli ve milli silahlarla ilgili önemli testi sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir, TEBER güdüm kitli mühimmatın, Aksungur İHA'sından başarıyla atıldığını belirtti. Demir paylaşımında "TEBER güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı. Roketsan’ın ürettiği TEBER'in Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir İHA, F16/F4 savaş uçakları tarafından kullanılan bir mühimmatı ateşlemiş oldu...

Aksungur'un 49 saat rekoru

59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati bulmuştu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısını göstermişti.