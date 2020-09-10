Savaş uçağı mühimmatı TEBER ilk kez İHA'dan atıldı
TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 mühimmatını ateşledi. Böylelikle Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir İHA, F16/F4 savaş uçakları tarafından kullanılan bir mühimmatı ateşlemiş oldu...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli ve milli silahlarla ilgili önemli testi sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Demir, TEBER güdüm kitli mühimmatın, Aksungur İHA'sından başarıyla atıldığını belirtti. Demir paylaşımında "TEBER güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı. Roketsan’ın ürettiği TEBER'in Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir İHA, F16/F4 savaş uçakları tarafından kullanılan bir mühimmatı ateşlemiş oldu...
#TEBER güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı. @roketsan’ın ürettiği TEBER’in #Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 10, 2020
@TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RRpgWyCqBM
Aksungur'un 49 saat rekoru
59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati bulmuştu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısını göstermişti.
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