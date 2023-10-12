Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan cep telefonlarının bağlantısı kesilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun MCKS'sinde kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri "siyah liste"ye alınacak. Daha önce bu süre 7 yıldı.

112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlar ise teknik imkanlar dahilinde tespit edilebilmeleri halinde bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın bir abone numarasıyla tekrar kullanılması halinde cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek.

Kuruma yapılan bildirim sonrasında cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığına ilişkin kurum tarafından yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınacak.

Başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.