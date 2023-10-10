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Bilim Teknoloji
AA 10.10.2023 09:31

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı 12 Ekim'de başlıyor

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda 12 Ekim'de Bilişim Vadisi'nde başlayacak.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı 12 Ekim'de başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5. kez düzenlenecek Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na 650'den fazla üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük kamu teknoloji etkinliği olan konferansta, bakanlıklar, sanayi ve ticaret odaları, kamuya bağlı kurum ve kuruluşların bilgi işlem başkanlıkları ile teknoloji sağlayıcı ve son kullanıcı firmalar yer alacak.

Konferansta, alanında uzman konuşmacılar tarafından dijital dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, akıllı şehirler, metaverse ve blockchain gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

ETİKETLER
Türksat Yüksek Teknoloji Yerli ve Milli Teknolojiler
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