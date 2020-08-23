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Kasımda geçecek asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığı binde 41
[Fotoğraf: Getty]
NASA, bir asteroidin kasım ayında gezegenin yakınından geçmesinin beklendiğini açıkladı. Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018VP1 adı verilen asteroidin, ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önce, yani 2 Kasım'da Dünya'nın çevresinden geçmesi bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğu belirtildi.
İlk olarak 2018 yılında California'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu vurgulandı.
Amerikan medyasında söz konusu haber, koronavirüs salgını ve diğer afetlerle geçen 2020 yılı için "bir göktaşı çarpmadığı kalmıştı" şeklinde yorumlara neden oldu.
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