Gmail, Drive, Dokümanlar, Meet, Gruplar, Chat, Keep ve Voice gibi bir dizi Google hizmetinde küresel çapta kesintiler yaşanmaya başladı.

Kesintileri doğrulayan Google, G Suite Durum Kontrol Paneli hakkında rapor hazırlandığını ve konunun araştırıldığını söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Gmail'deki eklerin hem kişisel hem de G Suite Gmail hesaplarına yüklenmesi dahil olmak üzere, Google hizmetlerinde dosya yüklemelerinin başarısız olduğunu doğruladık." ifadeleri kullanıldı.

Down Detector web sitesi tarafından yapılan bir kesinti haritasına göre, kesinti raporları Japonya ve Batı Avrupa'da yoğunlaşıyor.

Kesintinin sebebinin siber saldırı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.