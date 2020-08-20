Haber Giriş: Kaynak: The Verge
Gmail hizmetlerinde küresel kesintiler yaşanıyor
Dünyanın dört bir yanındaki Gmail kullanıcıları, e-posta gönderemediklerini, dosya ekleyemediklerini ve Google Drive ile ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. Şirket konunun araştırıldığını söyledi.
Gmail, Drive, Dokümanlar, Meet, Gruplar, Chat, Keep ve Voice gibi bir dizi Google hizmetinde küresel çapta kesintiler yaşanmaya başladı.
Kesintileri doğrulayan Google, G Suite Durum Kontrol Paneli hakkında rapor hazırlandığını ve konunun araştırıldığını söyledi.
Şirket yaptığı açıklamada, "Gmail'deki eklerin hem kişisel hem de G Suite Gmail hesaplarına yüklenmesi dahil olmak üzere, Google hizmetlerinde dosya yüklemelerinin başarısız olduğunu doğruladık." ifadeleri kullanıldı.
Down Detector web sitesi tarafından yapılan bir kesinti haritasına göre, kesinti raporları Japonya ve Batı Avrupa'da yoğunlaşıyor.
Kesintinin sebebinin siber saldırı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: teknoloji haber teknoloji mail kesinti gmail mail sorun Siber saldırı mail gönderme mail açmaSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:09
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