Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Siberay programı ile toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirilerek, bu sayede örf, adet ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Siberay ile ilgili detaylı bilgilere, "www.siberay.com" ve programın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.