Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine tam 23 kategoride en iyileri bulmak için geri sayım başladı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST rekor başvuruya ulaştı.

Yeni kategoriler eklendi

Gençleri salgın durduramadı. Yarışmalara 20 bin 197 takım başvurdu.

TEKNOFEST'in bu yılki ev sahibi Gaziantep, başvuruda da ilk sırayı aldı. Yarışma teknoloji üreten bir toplum hedefliyor. Bu yıl yeni kategoriler de eklendi.

Liseler arası insansız hava aracı yarışması onlardan sadece biri. Yarışma TÜBİTAK tarafından düzenlenecek.

TEKNOFEST, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te

Gençlerin projelerine 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlandı. Yarışmada derece alan takımları da toplam 3 milyon lira ödül bekliyor.

TEKNOFEST, 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.