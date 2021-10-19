Ürün tanıtımı veya abonelik teklifi sunan pek çok firma tüketicilere arama ya da kısa mesaj yoluyla ulaşıyor. İstenmeyen bu çağrıları engellemek mümkün. Ancak kişi veya firmalar farklı numaralar kullanarak tüketicilere ulaşmayı başarıyor.

Çağrılar iki yolla tüketiciye ulaşıyor. Bunlardan ilki, sisteme kayıtlı firmalardan tüketiciye gönderilenler. Tüketici, "İleti Yönetim Sistemi"ne girerek bu firmalardan seçimini yapabiliyor. Engelleme ya da izin verme hakkına sahip.

Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, esas sorunun illegal olanlarda olduğunu söyleyerek, "Hiçbir zaman numaranızı vermediğiniz, tanımadığınız, bilmediğiniz insanlardan sürekli mesaj geliyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı, istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalara karşı çalışmalarını artırdı. Ticari Elektronik İleti Sistemi'ni uygulamaya koydu. Tüketiciler tiss.gtb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle şikayette bulunabilecek.

Tüketiciler şikayet başvurularını cumhuriyet savcılıkları aracılığıyla da yapabilecek.