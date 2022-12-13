Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, saha çalışmaları kapsamında yeni bir mantar türü tanımladı.

Merkeze bağlı Gelincik ve Deregümü köyleri arasındaki ormanlık alanda akkavak ağacının çürümüş kütüklerinde tespit edilen mantar türüne, bu konudaki çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Dr. Else C. Vellinga'ya atfen "Pluteus Vellingea" ismi verildi.

"10 yıllık çabayla mantarı dünya literatürüne kazandırdık"

Mantar türüne ilişkin çalışma, İsviçre'nin mikoloji (mantar bilimi) alanında yayın yapan "Journal Of Fungi" isimli dergisinde yayımlandı.

Kaygusuz, söz konusu mantarı 2011-2013 döneminde saha çalışmaları yürütürken 2012'de bulduğunu söyledi.

Arazi ve laboratuvar çalışmalarının uzun soluklu uğraşlar olduğunu vurgulayan Kaygusuz, 10 yıllık bir çaba sonucunda mantarı dünya literatürüne kazandırdıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu mantar türünün diğer mantarlardan farklı olduğunu gördük"

Mantarların evrensel geçmişiyle ilgili çalışmalar yaptığını belirten Kaygusuz, "Bu mantar türüne daha önce yaptığımız mikroskobik çalışmalarda rastlamadık. Bulduğumuz mantarın moleküler çalışmalarını derinleştirdik. Verilerimizi Avrupa, ABD ve Kanada'da çalışan bilim insanlarıyla kıyasladık ve bu mantar türünün diğer mantarlardan farklı olduğunu gördük" dedi.

"Türkiye zengin bir biyoçeşitliliğe sahip"

Kaygusuz, mantarın Isparta'da yaygın yetiştiğini ancak dünyanın geri kalanı için yeni bir tür olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğuna dikkati çeken Kaygusuz, "Mevcut olan canlı biyoçeşitliliği ülkemizin dünyada tanınırlığını oldukça artıran bir etken. Türkiye'de hem bitki hem hayvan ve hem de mantar çeşitliliği her geçen gün artıyor. Özellikle Isparta ilginç bir biyoçeşitlilik barındırıyor. Kent, rakımının yüksek olması ve farklı geçişli iklimlerin hakim olması nedeniyle çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]