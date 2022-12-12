Konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerden birine göre, California'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bilim insanları, lazer kullanan bir füzyon deneyinde ilk kez "net bir enerji kazanımı" elde ettiler.

Füzyonda, iki atom çekirdeğinin 100 milyon santigrat derece veya daha fazla ısıya maruz kalmasının ardından büyük bir atoma dönüşmesi ve çok büyük miktarda enerjinin açığa çıkması görülüyor.

Güneş'e de gücünü veren kontrollü füzyon, sınırsız ve son derece ucuz bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Ancak füzyon enerjisinin kullanılabilmesi için füzyon santrallerinin tükettiklerinden çok daha fazla enerji üretmeleri gerekiyor.