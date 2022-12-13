Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye İnovasyon Haftası" İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Bakan Varank, bugün açıklanan sanayi üretimi verilerine de değindi.

"Yüksek teknolojili üretimde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllık yüzde 36,7'lik değişim ekimde sanayi üretiminin artmasında çok etkili oldu."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı sanayi üretim endeksi verisine göre, sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Yerli dijital teknoloji üreten işletmelere 2 milyon destek

İmalat sanayiinde dijitalleşme yeniden açtıklarını belirten Varank şöyle konuştu:

"İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısını yeniden açıyoruz. Yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz."