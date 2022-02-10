Bir kullanıcının kişisel hesaplarına girmek ve hassas bilgilere erişmek için kullanıcı verileri genellikle bu üçüncü taraflarla paylaşılır. Çevrimiçi izleme, çoğunlukla kaçınılmazdır. Ancak yine de internette paylaşırken bilgilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

İşte çevrimiçi takip edilmeyi durdurmak için ipuçları...

1. Gizlilik ayarlarınızı yapın

Bazı internet takipleri nihayetinde kaçınılmaz olsa da, bilgilerinizi ve hesaplarınızı gizli tutmanın hala birkaç yolu vardır. Çoğu internet tarayıcısında, gizlilik ayarlarınızı ihtiyaçlarınıza ve konfor seviyelerinize uyacak şekilde ayarlamanın bir yolu vardır.

Mobil cihazlarda: Gerekmediğinde ve kullanılmadığında konum hizmetlerini devre dışı bırakın.

Bilgisayarlarda: İnternet tarayıcınıza gidin ve sizi izleme iznine sahip olabilecek siteleri tarayın.

Akıllı TV'lerde: Kullanamayacağınız uygulama ve hizmetleri devre dışı bırakın.

2. Cihazlarınızı “izleme” olarak ayarlayın

Bilgilerinizi dijital alanda güvende tutmak için tarayıcı ayarlarınızda “izleme” özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ancak, bunun yalnızca web sitelerine yönelik bir istek olduğunu ve belirli siteler ve tarayıcılar tarafından karşılanmayabileceğini unutmamak önemlidir.

3. Konu WiFi olduğunda gizli kalın

WiFi, özellikle hareket halindeyken tam bir cankurtaran olabilir. Ancak, halka açık WiFi'ye bağlanmak, bilgisayar korsanlığı saldırıları ve siber suçlularla karşılaşma şansınızı artırabilir. Bu nedenle, bilgilerinizin korunması söz konusu olduğunda Wifi'de gizli kalmanız harika bir karar olabilir. Bu, sizinle cihazınız arasında kalan kişiselleştirilmiş, şifreli bir ağ olan bir VPN (sanal özel ağ) kullanılarak gerçekleştirilebilir.

4. Sitelerin çerezleri kaydetmesine izin vermeyin

Çerezler , internet terimleriyle bir kullanıcı bir web sitesinde gezinirken bir web sunucusu tarafından oluşturulan küçük veri bloklarıdır. Yeni bir web sitesini ziyaret ederken, çerez toplamak için izin istendiğinde “hayır”ı tıklamanız yeterlidir. Bu, belirli web sitesi özelliklerini devre dışı bırakabilse de, sizin ve cihazınızın teknolojik zararlardan korunmasını sağlamak buna değer.

5. İnternet izleme engelleyicileri kullanın

İnternet tarayıcılarında, bilgilerinizi internet takibinden korumaya yardımcı olabilecek çeşitli eklenti türleri vardır. Bir izleyici engelleyici, tarayıcılardan veya web sitelerinden internet takibini reddederken, bir reklam engelleyici, cihazınızı internet izlemenin bir sonucu olarak istenmeyen postalardan ve hedeflenen reklamlardan korur.

6. İnternette nasıl gezindiğinize dikkat edin

İnternette gezinirken aklınızdaki son şey şifreleme, site güvenliği ve internet takibi gibi şeyler olabilir. Ancak, ziyaret ettiğiniz sitelerin güvenli olduğundan emin olmak, çevrimiçi olarak izlenmekten kaçınmanın önemli bir parçasıdır. Bunu yapmak için tarayıcınıza çerez kaydetmeyecek bir gizli sekme kullanmayı deneyin. Aynı şekilde, sitenizin URL'sinin başında bir "HTTPS" bulunduğundan emin olun, çünkü bu güvenli ve güvenli bir sitenin göstergesidir.

İnternet kullanımı söz konusu olduğunda, güvenlik bir numaralı öncelik olmalıdır. İster bilgileri korumaya çalışıyor olun, ister genel olarak internet takibine karşı temkinli olun, çevrimiçi takibi sınırlamak için gerekli adımları atmak, internette gezinirken kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayabilir.