Elon Musk'ın SpaceX'i daha önce geniş bant internet sunmak için yaklaşık 12 bin uydu için yetki aldı.

Şirket şimdi 30 bin uydudan oluşan ikinci nesil bir takımyıldızı için yetki talep etti.

SpaceX'in uydu planı ile ilgili endişelerini dile getiren büyük şirketlere NASA da eklendi.

Ajans, Federal İletişim Komisyonu'na, "NASA, birleşme olaylarının sıklığında önemli bir artış ve NASA'nın bilim ve insan uzay uçuşu misyonları üzerindeki olası etkileri ile ilgili endişelere sahip" dedi.

NASA, şu anda yörüngede izlenen toplam 25 bin nesne olduğunu ve 600 km'nin altında yaklaşık 6 bin 100 nesne olduğunu kaydetti.

SpaceX'in Gen2 genişlemesi, "yörüngedeki izlenen nesnelerin sayısını iki katından fazla artıracak ve 600 km'nin altındaki nesne sayısını beş katına çıkaracak" diye ekledi.

SpaceX, yorum talebine yanıt vermedi.

Musk, 15 Ocak'ta attığı tweette, SpaceX'in 1.469 Starlink uydusunun aktif olduğunu ve 272'sinin yakında operasyonel yörüngelere taşınacağını söylemişti.