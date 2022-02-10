Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, COVID-19’a yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Devlet Başkanı Şi, mesajında, ‘‘Eşim Pıng Liyüen ve şahsım adına size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.
Mesajında Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Şi, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı arzuladığını ifade etti.
Etiketler: Çin Emine Erdoğan Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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