Instagram'ın kurucuları Facebook'tan ayrılıyor

BBC'nin haberine göre, sosyal medya sitesi Facebook'un 2012'de satın aldığı Instagram'ın CEO'su Systrom blogunda yaptığı açıklamada, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı yeniden keşfetmek için ayrılıyoruz" ifadesini kullandı.

Systrom, yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını, yeni şeyler geliştirmenin geri çekilip bakma, kendilerine neyin ilham verdiğini anlama ve dünyanın ihtiyacı olan şeyi vermeyi gerektirdiğini kaydetti.

Krieger da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kevin ve ben, yaklaşık 8 yıl önce insanların yaratıcılığı ve keşif ruhunu ortaya çıkaracak bir şeyler inşa etmek umuduyla Instagram'ı başlattık. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı" değerlendirmesini yaptı.

Mark Zuckerberg'den açıklama

Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ise şu açıklamayı yaptı:

"Instagram, kurucularının ortak yaratıcılık yeteneklerini yansıtıyor. Birlikte çalıştığımız 6 yıl içinde çok şey öğrendim ve bundan büyük keyif aldım. Bundan sonra ne geliştireceklerini görmek için sabırsızlanıyorum."

Stanford Üniversitesi'nde eğitim görürken tanışan Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2010'da eski Polaroid fotoğraflardan esinlenerek başlattıkları uygulamayı Facebook'a devrettikten sonra da yönetmeye devam ediyordu.

Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle aralarındaki gerginlik nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürülüyor.

Nisan'da anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucularından Jan Koum da, 2014'te Facebook'a sattıkları şirketten ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA