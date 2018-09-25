Eski çalışanı Facebook’a dava açtı

Şirketin eski çalışanı davayla ilgili yayınladığı açıklamada, "Sözleşmeli olarak istihdam edilen bu çalışanların binlerce çocuklara cinsel taciz, tecavüz, hayvanlarla cinsel ilişki, intihar, baş kesme ve cinayet videoları, fotoğrafları ve canlı yayınlarına maruz kaldığını, şirketin ise daha güvenli bir çalışma atmosferi yaratma zorunluluğu olmasına karşın bu görevini yerine getirmediğini" belirtti.

Davacı, çok sayıda sözleşmeli çalışanın iş yerinde yaşadıkları nedeniyle tedavi edilemez biçimde travma geçirdiklerini savundu.

7 bin 500 kişi aynı görevi yapıyor

Sosyal medya sitesi Facebook'a dava açan eski çalışanın, şirketin Menlo Park ve Mountain View'daki bürolarında 9 ay çalıştığı belirtildi. Çalışanın Kaliforniya'da bir mahkemede dava edilen "Pro Unlimited” isimli bir taşeron firma aracılığıyla istihdam edildiği bildirildi.

Facebook'tan henüz iddialara dair bir açıklama gelmedi.

Şirket halihazırda içeriklerin kontrolü için kadrolu ve sözleşmeli 7 bin 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Facebook daha önce bu çalışanları için iş yerinde psikolojik danışmanlık hizmeti veren uzmanlar olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle