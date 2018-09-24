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Türk mühendislerin tasarladığı kamyon Almanya'da yoğun ilgi gördü

Türk mühendislerin tasarladığı sürücüsüz kamyon prototipi, Almanya'nın Hannover şehrindeki araç fuarında yoğun ilgi gördü.

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İstanbul Sancaktepe'deki AR-GE Merkezi'nde 4 ay gibi kısa bir sürede tasarlanan araç, Türk işçisinin emeğiyle ekran çizimlerinden fiziki bir prototipe dönüştürüldü.

Almanya Hannover'de düzenlenen uluslararası araç fuarında yoğun ilgi gören konsept kamyon, tam elektrikli ve otonom. Gerektiğinde sürücüsüz olarak da hareket edebiliyor.

Kullanılan akıllı malzemeler sayesinde araç şehir içine girdiğinde cam
çizgisi aşağı çekilebilen aracın bu özelliği sürücünün görüş alanını artırırken şehir sakinleriyle iletişimi de en üst seviyeye çıkarıyor.  

Otobanda, camlar gövde rengine dönerek aracın bir makine görünümü kazanmasını sağlarken, farlar ve kapılarında ayna yerine kamera teknolojisi yer alıyor.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türk mühendisler, kamyon, almanya, sürücüsüz kamyon
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