Teknoloji sayesinde geri dönüşüm eğlenceli hale geldi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra iştirakleri de yer aldı.

"Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri"ne yoğun ilgi

Festivalde 4 gün boyunca yer alan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'nin (İSBAK) yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri ile diğer akıllı şehircilik çözümleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Teknoloji sayesinde geri dönüşümün eğlenceli hale geldiği Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, başta gençler ve çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBAK Akıllı Şehir Koordinatörü Mustafa Uçak, 4 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın önderliğinde büyükşehir belediyesi ve iştiraklerinin ziyaretçilerin deneyimleyebileceği ürünleri sergilediğini söyledi.

"Amaç hem geri dönüşüm kültürü hem de sosyal sorumluluk"

Sergiledikleri projeler arasında en çok ilgiyi İBB'nin yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'nin çektiğini belirten Mustafa Uçak, "Bu ürünün asıl amacı, aslında ilköğretim çağındaki çocukların hem geri dönüşüm kültürünü kazanması hem de sosyal sorumluluk anlamında bilinçlenmelerini sağlamak" dedi.

Türkiye'de ilk defa uygulanacak pet şişe ve metal içecek toplama konteynerinin geri dönüşüme önemli katkı sağlayacağını anlatan Uçak, İstanbulKart'ı okuttuktan sonra pet şişeleri konteynere atarak İstanbulKart'a para yüklenebileceğini söyledi.

Uçak, "Bu aslında bir teşvik. Ne kadar çok şişe toplarsak o kadar çok bakiye kazanmış oluyoruz" diye konuştu.

"İstanbul'un her yerinde bu kültürü kazandırmaya başlayacağız"

Mustafa Uçak, İBB'nin 100 adet yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri siparişi verdiğini belirterek, bunların ilk önce Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ve Eyüpsultan'daki çeşitli okullarda devreye gireceğini, buralarda öğrencilerin pet şişeleri cihazlara atarak İstanbulKart'larını ücretsiz doldurabileceklerini söyledi.

Halihazırda bulunan 10 dönüşüm konteynerinin sahaya konulmaya başlandığını dile getiren Uçak, "Sonraki dönemlerde bir 100 daha, sonrasında bir 100 adet daha İstanbul'un her yerinde bu kültürü kazandırmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar eğlenerek trafik kurallarını öğrendi"

Mustafa Uçak, stantta yer alan ve akıllı teknolojiyle donatılmış bir maketle de çocuklara trafik bilincini aşılamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Maketimizde gördüğünüz üzere bir tramvay hattı, karayolları ve trafik sistemi var. Burada EDS'yi canlandıran bir mekanizma kurduk. Uzaktan kumanda ile bunları kullanan çocuklara, orada yavaşlamazlarsa, ceza puanları işliyor" dedi.

Burada bir mobil yazılım olduğunu aktaran Uçak, çocukların bu yazılım üzerinden hatalarını gördüklerini söyledi.

Mustafa Uçak, bu uygulama sayesinde çocukların eğlenerek trafik kurallarını öğrendiğini belirtti.

Kaynak: AA