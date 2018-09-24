  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.229
    EURO 7.335
  • BIST 98121.84
    ALTIN 241.32
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Hacker"lar siber güvenlik etkinliğinde birbirleriyle mücadele edecek

"Hacker"lar siber güvenlik etkinliğinde birbirleriyle mücadele edecek

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek siber güvenlik etkinliği, "beyaz şapkalı hacker"ları bir araya getirecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Hacker&quot;lar siber güvenlik etkinliğinde birbirleriyle mücadele edecek

Türkiye'nin en önemli siber güvenlik etkinliklerinden "Capture The Flag-CTF" (Bayrağı Yakala) yarışması, kamu, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla Ankara'da yapılacak. Etkinlikte yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleriyle ele geçirmek için birbirleriyle mücadele edecek.

Yarışma bu yıl ilk kez, 2 aşamalı olarak planlandı. 28-29 Eylül'de ilk aşama katılımcı sayısı sınırlaması olmadan internet üzerinden online yapılacak. Birinci aşama sonrası en başarılı 45 takım arasına girenler 31 Ekim'de Ankara'da yapılacak offline final yarışmasına katılmaya hak kazanacak.

Bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin ilgi odağı

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, siber güvenlik alanında yenilikçi faaliyetleriyle öne çıkan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) farkındalık yaratmak ve insan kaynağı geliştirmek amacıyla düzenlediği yarışma bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin her yıl ilgi odağı oluyor.

Yoğun ilginin beklendiği yarışmada birinci olan beyaz şapkalı hacker takımına 20 bin lira, ikinci takıma 15 bin lira ve üçüncü takıma 10 bin lira ödül verilecek.

Başvuruların devam ettiği yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "www.ctf.stm.com.tr" web sayfasından ve "https://twitter.com/StmCTF" Twitter adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: siber güvenlik etkinliği, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., online, beyaz şapkalı hacker, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER