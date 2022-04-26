Instagram, yaptığı açıklamada, kullanıcıların belirli gönderileri fotoğraf ızgaralarının üzerinde profillerine sabitlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği deniyor.

Yeni özellik şu anda test aşamasında ve platformdaki belirli kullanıcılar için gösteriliyor. Özelliğe erişimi olan kullanıcılar, gönderilerin yanındaki üç nokta menüsünden seçebileceğiniz "Profilinize sabitleyin" seçeneğini görüyor.

Meta'dan bir sözcü “İnsanların profillerinde gönderileri öne çıkarmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyoruz” dedi.

Profilinize belirli bir gönderiyi sabitleme yeteneği, fotoğraf ızgaralarında daha aşağı bir yere gömülmüş olabilecek favori gönderilerini vurgulamak isteyen kullanıcılar için hoş bir özellik olabilir. Bu özellik, sık sık gönderi paylaşan ancak belirli bir gönderiyi öne çıkarmak isteyen içerik oluşturucular için de faydalı olabilir.