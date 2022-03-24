Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram algoritmasının değiştiğini ve kronolojik sıralama özelliğinin geri geldiğini duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı video paylaşımıyla sıralamanın iki seçenekte sunulacağını açıkladı. Seçenekler, sol üst köşede Takip Edilenler ve Favoriler olarak ayrılacak. Instagram “Takip Edilenler” bölümünde kronolojik sıralama ile tüm hesaplar bulunurken “Favoriler” kısmında ise kullanıcının seçtiği özel olarak hesaplar yer alacak.

Feed seçenekleri, iOS ve Android genelinde küresel kullanıcılara sunulacak, ancak Instagram'ın web sürümünde kullanılamayacak.

“Takip ettiğiniz hesaplardaki en son gönderileri, gönderildikleri sırayla görün."

Instagram ayrıca duyurusunda Favoriler modunu da detaylandırıyor. 50 hesaba kadar yıldız ekleyebileceksiniz ve onlardan gelen gönderiler ana akışınızda daha yüksek görünecek. Bu gönderileri, Instagram'ın en son gönderilerle başladığını söylediği ayrı bir "Favoriler" akışında da görebileceksiniz.

Instagram sözcüsü Seine Kim, açıklamasında "Favoriler listeniz size özeldir ve başka kimse tarafından görülmez" dedi