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Bilim Teknoloji
AA 19.03.2025 11:07

Hobi amaçlı İHA uçurmak için izin gerekmeyecek

İnsansız Hava Aracı (İHA) Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesiyle İHA'ların kayıt ve uçuş izni süreçleri kolaylaştırılacak, yalnızca hobi amaçlı İHA uçuşları için ayrıca izin alınmasına gerek kalmayacak.

Hobi amaçlı İHA uçurmak için izin gerekmeyecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, 250 gramın altındaki dronların kullanım koşullarına ilişkin soru önergesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yanıtlandı.

Başkanlığın cevabında, İHA'lar için gerekli kayıt, izin ve uçuş sınırlamalarına ilişkin detaylı bilgilere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) resmi internet sitesinden ulaşılabildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"SHGM tarafından çalışmaları tamamlanmak üzere olan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesi ile birlikte her geçen gün sayıları artmakta olan İHA'ların kayıt ve uçuş izni süreçleri kolaylaştırılacak ve bu sayede yalnızca hobi amaçlı yapılacak uçuşlarda ekstra bir izin kullanımına gerek kalmayacaktır. Ayrıca İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) da revize edilerek, belirlenen uçuş alanlarında yapılması planlanan uçuşların türüne göre izinlendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte söz konusu proje kapsamında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) mevzuatı da referans alınarak yeni bir ulusal mevzuat hazırlığı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde sektör görüşleri de dikkate alınarak ilgili mevzuat yürürlüğe girecektir."

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SİHA İnsansız Hava Aracı (İHA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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