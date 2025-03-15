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Dünya
CNN International 15.03.2025 10:26

Ay'dayken Güneş tutulması nasıl gözükür?

Dünya’nın bazı bölgelerinde tam ay tutulması yaşanırken, Ay yüzeyinde bulunan bir uzay aracı, bu olayı farklı bir açıdan gözlemledi. Blue Ghost isimli iniş aracı, Güneş’in Dünya tarafından tamamen örtüldüğü anda, uzayda ateşten bir halka gibi görünen güneş tutulmasını kaydetti.

Ay'dayken Güneş tutulması nasıl gözükür?

Teksas merkezli özel uzay şirketi Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost, 2 Mart’taki başarılı inişinin ardından Ay yüzeyinde veri toplamaya devam ediyor. Araç, 14 Mart’ta yerel saatle 04.30’da Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı hizaya geldiği anı görüntüledi.

Blue Ghost, tutulma sırasında Güneş ışığının Dünya’nın atmosferinden kırılarak Ay yüzeyine düşmesiyle oluşan kızıl tonları da kaydetti.

Firefly Aerospace mühendislerinden Will Coogan, “Bu, bir ticari şirketin Ay’da bir tutulma sırasında operasyonel olduğu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler çektiği ilk olay. Elde ettiğimiz verilerden büyük gurur duyuyoruz” dedi.

 

 

Şirket, X-band anteni sayesinde Blue Ghost’tan alınan görüntüleri Dünya’ya aktardı. Araç, tutulma sırasında yaklaşık beş saat boyunca tamamen karanlıkta çalışarak -100°C’ye varan düşük sıcaklıklara dayanmak zorunda kaldı.

Coogan, “Bu koşullarda çalışmak, Ay gecesinde çalışmak kadar zorlayıcıdır. Ancak ekibimiz, zorlu görevleri başarıyla tamamlamaya devam ediyor” diye konuştu.

Blue Ghost’un çektiği bu görüntüler, 1967 yılında NASA’nın Surveyor 3 aracı tarafından kaydedilen ve Ay yüzeyinden görülen ilk tutulma görüntülerinden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ay'da gün batımı da görüntülenecek

Firefly Aerospace ekibi, şimdi de Ay’daki gün batımını görüntülemeye hazırlanıyor.

NASA’ya göre, bu anlarda Ay ufkunda meydana gelen gizemli bir parlama, elektrostatik yüklü toz parçacıklarının Güneş ışığını saçmasıyla oluşuyor. Firefly CEO’su Jason Kim, bu olayı 4K çözünürlükte kaydetmeyi ve tüm dünyayla paylaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Blue Ghost, NASA’nın Artemis programı kapsamında geliştirilen Ticari Ay Yük Taşıma Hizmetleri (CLPS) girişimi için de veri topluyor. Araç, Ay yüzeyinde bulunan regolit adı verilen kaya ve mineral parçacıkları ile toz tabakasını inceleyen 10 farklı NASA bilimsel enstrümanını taşıyor.

Blue Ghost’un, Ay gecesine kadar veri toplamaya devam etmesi ve ardından aşırı soğuk nedeniyle operasyonlarını durdurması bekleniyor.

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