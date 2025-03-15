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Dünya
CNN International 15.03.2025 10:11

Starbucks, sıcak kahveden yanan kuryeye 50 milyon dolar ödemeye mahkum edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir jüri, Starbucks'ı, sıcak içeceklerin dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı yaşayan bir kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Starbucks, sıcak kahveden yanan kuryeye 50 milyon dolar ödemeye mahkum edildi

Los Angeles'ta 2020 yılında açılan davada, Michael Garcia'nın bir Starbucks şubesinin araç servisinden içecek aldığı sırada kapağı düzgün kapatılmamış bir sıcak içeceğin üzerine dökülerek genital bölgesinde ciddi yanıklara yol açtığı belirtildi.

Garcia'nın avukatı Michael Parker, müvekkilinin üç içecek aldığını, ancak içlerinden birinin taşıma kabına tam oturtulmadığını ve içeceklerden birinin sipariş teslim edilirken Garcia'nın üzerine döküldüğünü ifade etti.

Mahkeme kayıtlarına göre Garcia'nın fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu, fiziksel işlev kaybı ve anksiyete gibi pek çok zarara uğradığı tespit edildi.

Starbucks, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bay Garcia'ya üzüntümüzü ifade ediyoruz, ancak jüri kararına katılmıyoruz ve belirlenen tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünüyoruz. Mağazalarımızda her zaman en yüksek güvenlik standartlarını koruma konusunda kararlıyız" denildi.

Bu dava, 1994 yılında McDonald's'a açılan ve benzer bir olayla sonuçlanan ünlü davayı hatırlatıyor.

O davada, Stella Liebeck isimli müşteri üzerine dökülen sıcak kahve nedeniyle üçüncü derece yanıklar yaşamış ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat kazanmıştı.

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