GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ile SSB ve TUSAŞ yetkilileri katıldı.

SSB’nin uzay ve uydu alanında yaptığı çalışmalarından bahseden SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayii sektörünün, Türkiye'nin uzay programında, Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara en yüksek katkıyı sunacağını söyledi.

"İlk hedef uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmek"

Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ROKETSAN Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Merkezini açtıklarını, ROKETSAN’ın geliştirdiği Mikro Uydu Fırlatma Sistemi ile fırlatılan Sonda Roketi uzay sınırını aştığını ve bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğini hatırlattı.

SSB bünyesinde kurulan DELTA-V şirketiyle ilk hedeflerinin uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmek olduğunu söyleyen Demir, “Bu çalışmalar uzaya gidecek roketler ve onu fırlatacak sistemleri yerli imkanlarla geliştirmeyi amaçladığımız projelerdir” dedi.

Demir, Türkiye’nin uzay alanındaki ilk ihracatının da TUSAŞ’ın iştiraki GSATCOM şirketi tarafından Arjantin’e haberleşme uydusu teknolojileri ihracı olduğunu hatırlattı. Ayrıca, uydu çalışmalarında ülkedeki çoklu yapıyı bir araya getirecek, gözlem ve haberleşme uydularının Türkiye’deki adresi olacak bir uydu şirketi kurulması yönünde çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

“GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesinde çalışacak bütün mühendis ve çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun ve şimdiden hayırlı olsun diyorum.”

Ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak

Projeyle; GÖKTÜRK-1 Uydu Sistemi’nin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek çözünürlüklü elektro- optik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu, 2016 yılında yörüngesine yerleştirilen GÖKTÜRK-1 Uydusunun yerine geçecek ve ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak.

Proje kapsamında bir adet uydu, bir adet sabit yer istasyonu ve bir adet taşınabilir yer istasyonu ile ilgili sistem/alt sistemler tedarik edilecek.

Proje kapsamında birçok ekipman ve yazılımın yerli olarak geliştirilerek kullanılması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca; ülkemizin uzay teknolojisinin sunduğu imkânlardan daha fazla faydalanması, bu alandaki mevcut imkân, kabiliyet, insan kaynağı, altyapı, yeteneklerin kullanılması ve elde edilen kazanımların sürekliliğinin sağlanması planlanıyor.