Japonya Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Ulusal Enstitüsü (NICT) mühendisleri saniyede 319 terabit ile dünyanın yeni en hızlı internet rekorunu kırdı.

Yeni rekora, erbiyum ve tulyum elementleriyle güçlendirilmiş fiber yükselticilerin benimsenmesiyle ulaşılabildiği duyuruldu.

3 bin kilometre uzunluğunda döşenen fiber kablolar ile ulaşılan internet hızının, günümüzde kullanılagelen kablo altyapısıyla yakalanabileceği savunuldu.

Rekor, geçen yıl ulaşılan 178 terabiti neredeyse iki kat, önceki yıl kaydedilen 44,2 terabit hızı da yaklaşık 7 kat geçmiş oldu.