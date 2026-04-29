AA 29.04.2026 17:47

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden "İsrail yerleşimleriyle ticaret yasaklansın" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu yasa dışı yerleşimlerden yapılan ticareti yasaklamasını istedi.

AP'den çok sayıda milletvekili, 28 Nisan tarihli ortak mektupla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e çağrıda bulundu.

Mektupta, 21 Nisan'daki AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından İsveç ve Fransa'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılan ithalata yönelik girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek Komisyonun bu konuda somut bir teklif hazırlaması talep edildi.

AB hukukunda mevcut tüm ticari araçların incelenmesi istenen mektupta, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda kurulan İsrail yerleşimleriyle ticaretin tamamen yasaklanmasının değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'ndeki yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun AB tarafından uzun süredir kabul edildiği hatırlatılan mektupta, Uluslararası Adalet Divanının Temmuz 2024'teki danışma görüşünde de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı olduğunun açık şekilde ortaya konduğu ifade edildi.

Üçüncü ülkelerin bu durumu tanımama ve desteklememe yükümlülüğü bulunduğu belirtilen mektupta, mevcut AB politikasının yerleşim ürünlerinin yalnızca etiketlenmesini öngördüğü, bunun ise uluslararası hukukla uyumlu olmadığı kaydedildi.

Mektupta ayrıca, daha yüksek tarifeler veya lisans uygulamalarının yeterli olmayacağı, yerleşimlerde üretilen mal ve hizmetlerin AB pazarına erişiminin tamamen engellenmesinin en uygun çözüm olduğu ifade edildi.

Bazı üye ülkelerin (İspanya, Slovenya, İrlanda, Belçika ve Hollanda) ulusal düzeyde bu tür ithalatı yasaklama kararı aldığına dikkat çekilen mektupta, AB genelinde ortak bir yaklaşım benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta, Komisyon İsrail ve işgal altındaki topraklarla ticari ilişkilerin uluslararası hukukla uyumlu hale getirilmesi için yerleşimlerle ticareti yasaklayacak bir düzenleme hazırlamaya davet edildi.

