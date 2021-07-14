Yapay zeka yazılımı ile insan sesi klonlanıyor. Kopyalanan ses, dolandırıcılar ve siber haydutların elinde tehlikeli bir silaha dönüşüyor.

Ses klonlama işleminin yapılabilmesi için kaydedilen sesin bilgisayar yazılımına yüklenmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra yazılım, klavye ile yazılan her kelimeyi bu ses ile söyleyebiliyor.

Siber güvenlik uzmanı Dr. Soner Çelik, ses klonlamaya dair şunları söyledi:

"Öncelikle geçmişi 1997 yılına dayanan, aslında 'deep fake' teknolojisini barındırıyor. 'Deep learning' dediğimiz makine öğrenmesi. Burada temel olarak sahte videolarla görsel ve işitsel olarak gerçeğinin neredeyse birebir benzeri videolar ve görüntüler, sesler elde edilmeye çalışılıyor. Aslında ses klonlama günümüzde saldırganlar tarafından kullanılan yeni bir tehdit türü."

Dolandırıcılar ses klonlama yöntemiyle büyük şirketleri hedef alıyor. Şirketin yönetici veya ortaklarından biri gibi arayarak para istiyor.

"Uluslararası meseleler krize dönüştürülebilir"

Çelik, "Gerek liderler olsun gerek vatandaşlar olsun ses kayıtlarının taklidi yapılarak büyük kitleler harekete geçirilip insanlar etkilenebiliyor. Taklit ses videolarıyla devletler arası, uluslararası meseleler bir kriz haline dönüştürülebilir." dedi.

Sanat dünyasında risk

Sanat dünyası da ses klonlama işleminin tehdit ettiği alanlardan biri.

Telif hakkı, kişisel verilerin korunması gibi birçok alan da ses klonlamaya karşı güncellemelere ihtiyaç duyuyor.

Haber: Kübra Yılmaz

Kamera: Barış Bor