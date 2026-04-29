İHA 29.04.2026 19:01

Van'da başıboş sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

[Temsili Fotoğraf: Getty Images]

Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan iki kuzen, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan, ağır yaralanan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

