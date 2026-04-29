İzmir'de freni patlayan tır 9 araca çarptı

Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde karşı şeride geçti. Tır, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, tır sürücüsü ile bir kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

1 polisimiz şehit oldu

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 polisimizin şehit olduğunu açıkladı.

Valilik: İlk belirlemelere göre fren arızası

İzmir Valiliği, kazanın ilk belirlemelere göre fren arızası nedeniyle tırın kontrolden çıkması sonucu yaşandığını açıkladı.

Kazayla ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazada şehit olan polis memuru Serkan Hızlı için NSosyal hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizi makamı ali olsun."