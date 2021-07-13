Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin ve ekibi, Türkiye, Türkmenistan, Kıbrıs, Rusya, Nijerya ve Hindistan toprakları ile göllerinden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından 60 yeni tür bakteri keşfetti.

2 yıllık çalışma sonucu bulunan türlerin isimlendirilip tanımlandıktan sonra literatüre girmesi bekleniyor.

Keşfedilen bakteri türlerinin, yeni ilaç ve antibiyotik keşfi için de önemli adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, Türkiye’nin gen kaynaklarından katma değer oluşturma gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Üzerinde çalıştıkları organizmaların daha çok aktinobakteri grubu organizmalar olduğunu belirten Şahin, aktinobakterilerin, tedavilerde yaygın olarak kullanılan yüzlerce antibiyotiğin de elde edildiği mikroorganizmalar olduğunu söyledi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Keşfettiğimiz organizmaları, doğal habitatları olan toprak, sediment, su, bitki, doku, kök kısımlarından izolasyonlarını yapıyoruz. İzole ettiğimiz organizmaları, uluslararası standartlardaki testlere tabi tutarak tanımlıyoruz. Tanımladığımız mikroorganizmalar içinde yeni türler varsa, bunlara yine uluslararası isimlendirme kurallarına uygun olarak isim veriyoruz. Çok saygın dergilerde makalelerini yayınlayıp, bu türleri literatüre kazandırıyoruz."

"Yeni ilaç ve antibiyotik keşiflerine yönelik çalışmalarımız da var"

Son 2 yılda da 60 yeni bakteri türünü keşfettiklerini söyleyen Şahin, "Bu bakteri türlerinin büyük bir çoğunluğu genetik özellikleri bakımından antibiyotiğin kaynağı olma özelliğine sahiptir. Bunlarla ilgili yeni ilaç ve antibiyotik keşiflerine yönelik çalışmalarımız da var. Yeni ilaç keşfine yönelik çalışmamızı devlet destekledi. Son 1 yıldır bununla ilgili önemli bulgularla ilerleyen bir çalışmamız daha var. Ayrıca bizim tanımlayarak, ismini verdiğimiz organizmalarla ilgili yeni ilaçların keşfine yönelik çalışma yapan başka gruplar da var. Ülkemizin gen kaynaklarından katma değer oluşturma gayretlerimiz devam edecek" dedi.