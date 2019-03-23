Yılda 600’ün üzerinde proje, 2 bin 500’ün üzerinde Ar-Ge çalışmasına imza atan İTÜ Arı Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın performans endeksine göre, Türkiye’deki teknokentler arasında ilk sırada yer alıyor. Teknokentte kurulu 270’ten fazla firma, yalnızca 2017 yılında 1 milyar dolar ciroya imza attı.

Dünyanın en iyi üç üniversite kuluçka merkezinden biri

Genç beyinlerin ilk durağı "İTÜ Çekirdek", dünyanın en iyi üç üniversite kuluçka merkezinden biri. Kuluçka denilince bazen tavukçulukla karıştırıldığını ifade eden İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “İşinizi hayata geçirdiğinizde ılık, uygun, sizi destekleyen arada sırtınızı sıvazlayan, moraliniz bozulduğunda moralinizi toparlayan bir ortam bulmanız lazım biz buna kuluçka diyoruz.” dedi.

Akıllı gözlükle uzaktan yardım

Girişimci İsmet Özmen, Çekirdek'te "akıllı gözlükle uzaktan yardım" adlı projeyi geliştirerek yola çıktı. Bu projeyle şirketlerin, firmaların çalışanlarının ihtiyaç duyduğu bilgilere akıllı gözlüklerinden ya da mobil cihazlarından ulaşabilmelerini sağladığını belirten Özmen, “Böylece sahada daha az bilgiye sahip kişi uzmandan destek alabiliyor, akıllı gözlük ve mobil cihazlarını kullanarak uzmandan aldığı destekle işini çok daha hızlı bir şekilde halledebiliyor. Büyük bir global endüstriyel üretim fabrikası şu anda kullanıyor." dedi.

Migren hastalığına kalıcı çözüm

Hem Doktor hem de öğretim üyesi olan Ali Veysel Özden de, projesiyle İTÜ Çekirdek'e başvuranlardan. Özden’in geliştirdiği kulaklık, zihin-beden bağlantısı sağlayan vagus isimli siniri uyarıyor. Genç doktorun amacı, migren hastalığına kalıcı çözüm bulmak.

Kulaklığı ürettiklerinde kulaklığın çok basit ve işlevsel olduğunu dile getiren Özden, “İşin içerisinde teknolojisi yoktu, yapay zeka algoritması yoktu ve biz bunu tüm dünyaya, Türkiye’ye yaymak istedik. Aslında işin içerisine teknoloji nasıl katabiliriz diye düşündük. Tabii bir noktada tıkandık. O yüzden İTÜ Teknokent’e başvurduk ki fikrimizi daha da geliştirelim.” dedi.

10 günde sebze fidesi yetiştiren makine

Bitki yetiştiren Akıllı Tarım Makineleri de Teknokent'te hayat bulan fikirlerden biri. Üç kişilik ekip, yüzde 98 su tasarrufu ile 10 günde sebze fidesi yetiştiren makineyi burada geliştirdi. Girişimci Tanay Akgün, proje hakkında şunları söyledi:

“Hassas tarım teknolojileriyle atmosfer kontrollü bir ortamda yapay zekanın kontrol ettiği bir makinada çiftçi fidesini yetiştirecek. Makinamız çiftçinin yerini almayacak çiftçinin baş dostu olacak.”

İTÜ Teknokent ilginç başarı hikayelerinin de tanığı. 2001 yılında 3 öğrenci, 35 ülkeye teknoloji ihraç eden şirketlerinin temelini burada attı. İlk temassız kredi kartı da, kol saatiyle ödeme de burada geliştirildi.

İTÜ Arı Teknoket, 7 bin 200 personeliyle Türkiye'nin ihracat profilini teknoloji ağırlıklı bir düzeye taşıma hedefiyle çalışıyor.

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Sefa Bakış