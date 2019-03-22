Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük ses getiren milli silahlar her geçen gün çeşitleniyor. Özellikle yerli üretim roket ve füzeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor.
Yerli üretim silahların test atışları ise Sinop’ta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 58’inci Tugay Komutanlığı tarafından yapılıyor. Bu kapsamda, MSB Sinop Atış Alanı’ndan NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere 600 mm BORA füzesi atışı icra edildi.
Füze denemelerinin yapıldığı bölgede sivil hassasiyeti ön planda tutuldu. Atışların yapıldığı saatlerde, alan, giriş ve çıkışlara kapatıldı, balıkçıların denize açılmalarına izin verilmedi.
Test alanı Sinop’tan Trabzon’a kadar olan bölgeyi kapsıyor. 18 Mart’ta başlayan atışlar, 5 Nisan’da sona erecek.
Haber: Deniz Aslan
Kamera: Bülent Turgut