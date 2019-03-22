Türkiye

Yerli ve milli 'BORA' Karadeniz'e ateşlendi

22 Mart 2019 Cuma 17:53 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 19:00

Savunma sanayinde yaptığı ataklarla adından söz ettiren Türkiye, yerli ve milli füze BORA ile bir kez daha başarısını kanıtladı. BORA'nın atışlarını ilk kez TRT Haber görüntüledi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük ses getiren milli silahlar her geçen gün çeşitleniyor. Özellikle yerli üretim roket ve füzeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor. Yerli üretim silahların test atışları ise Sinop’ta, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 58’inci Tugay Komutanlığı tarafından yapılıyor. Bu kapsamda, MSB Sinop Atış Alanı’ndan NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere 600 mm BORA füzesi atışı icra edildi. Füze denemelerinin yapıldığı bölgede sivil hassasiyeti ön planda tutuldu. Atışların yapıldığı saatlerde, alan, giriş ve çıkışlara kapatıldı, balıkçıların denize açılmalarına izin verilmedi. Test alanı Sinop’tan Trabzon’a kadar olan bölgeyi kapsıyor. 18 Mart’ta başlayan atışlar, 5 Nisan’da sona erecek. Haber: Deniz Aslan Kamera: Bülent Turgut Etiketler: trt haber TRT füze bora

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.