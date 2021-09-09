Türkiye, geleceğin araçları olarak kabul edilen otonom yani sürücüsüz otomobiller konusunda gençleri teşvik etmeyi sürdürüyor.

TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırırken festival kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne olacak.

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde 13-17 Eylül'de gerçekleştirilecek yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergileyecek.

[Fotoğraf: AA]

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin ulusal ve uluslararası alanda dünyayı değiştirecek projeleri için kurulduğunu söyledi.

Takım sayısı her yıl artıyor

Bilişim Vadisi'nin odak alanlarından birinin mobilite ekosisteminin geliştirilmesi olduğunu anlatan İbrahimcioğlu, yarışmada geçen yıl 17 olan takım sayısının bu sene 36'ya çıktığı vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kendi pistimizi de yaptık. Gençlerimizin sadece yarışta değil, diğer zamanlarda da kullanabilecekleri bir alanı inşa etmiş olduk. Takım sayısı, her yıl neredeyse yüzde 100 artıyor. Önümüzdeki yıllarda 70'leri 100’leri bulacağız."

2 ayrı kategori, 4 haftalık kamp

Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Ofisi Direktörü Tuba Öztepe, bu yıl yarışmanın konseptinde değişikliğe gittiklerini ve iki ayrı kategoride yarışların yapılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hazır araç kategorisinde 7 ayrı ekibe 3 hazır araç verdiklerini vurgulayan Öztepe, "Bu araçlar tamamen aynı özellikte ve otonoma hazır. Ekipler geliyorlar ve araçlara yazılımlarını yükleyip kendi yapay zekalarıyla bu araçlarını çalıştırıyorlar. 89 model aracımız da var, son model aracımız da. Onlar tamamen her şeyi, yazılımını donanımını kendileri yapıyor" dedi.

Önceki senelerden farklı olarak ekiplere 4 haftalık bir süre verdiklerini anlatan Öztepe, şöyle konuştu:

"Ekipler geldi, 4 hafta boyunca pisti kullandı. Levhaları, trafik ışıklarını her şeyi test ettiler. Problemlerini çözdüler. Burada bir kamp yaptılar aslında. Günde 14 saat, toplamda 600 saat beraber çalıştılar."

Şehir içi trafiğini yansıtan parkur

Robotaksi yarışması, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi amaçlıyor. Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar, bireysel veya takım halinde katılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu sene özgün araç ve hazır araç kategorilerinde düzenlenen yarışlarda takımlardan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek yarışlarda takımlar, şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergileyecek.

Kurallara uygun olarak yolcu alma, yolcu indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılacak.