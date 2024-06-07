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Bilim Teknoloji
AA 07.06.2024 10:20

Fikir yarışmaları siber güvenlikte yeni projelere kapı açacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde başlatılan FİDE Girişimcilik ve Sektörel Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen fikir yarışmaları yeni projelere kapı açacak.

Fikir yarışmaları siber güvenlikte yeni projelere kapı açacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki potansiyelini güçlendirmek amacıyla başlatılan FİDE Girişimcilik ve Sektörel Gelişim Projesi girişimcilerini arıyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Proje, ürün geliştirmede yatırım desteği, bilişim altyapısı, teknik danışmanlık, yurt içi ve dışı pazarlama, ofis, PoC (Proof of Consept), müşteriyle buluşma gibi konularda ihtiyaçların karşılanması ve desteklenmesi noktasında girişimin ihtiyacı olabilecek avantajları sunuyor.

Dereceye giren projelere avantajlardan yararlanma fırsatı

Siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek ve yenilikçi çözümleri desteklemek üzere başlatılan FİDE Projesi kapsamında fikir yarışmaları gerçekleştirilecek. Sektör otoriteleri, önde gelen firmaların temsilcileri, akademisyenlerden oluşan jüri ve mentör heyetinin değerlendirmeleriyle yapılacak yarışmalarda her odak alanında dereceye giren ilk 3 proje, avantajlardan yararlanma fırsatı elde edecek.

Mentör ve finans desteği

FİDE Projesi'nin en güçlü yanlarından biri olarak, projelerin ihtiyaç duyduğu teknik danışmanlık ve ürün yol haritalarının hazırlanmasında girişimcilerin yanında yer alan mentör heyeti görülüyor.

Ayrıca, finansmana erişim konusunda sağlanan destekler ve geniş yatırımcı havuzu, girişimcilere fırsatlar sunuyor. Proje heyeti, projeleri "iç müşteri gözü"yle değerlendirerek, ticarileşme süreçlerinde girişimcilere rehberlik ediyor. Yeterli olgunluğa erişen projeler, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde öncelik kazanıyor.

Global pazar analizleri ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bulut bilişim güvenliği, dijital para güvenliği, dijital tedarik zinciri güvenliği, hava sistemleri ve uzay güvenliği, otonom araç güvenliği, siber güvenlikte yapay zeka, IoT güvenliği ve EKS-Scada güvenliği öncelikli odak alan olarak belirlendi.

Başvurular 15 Haziran'a kadar yapılabilecek

Bulut bilişim, IoT ve EKS-Scada güvenliği alanlarındaki ilk başvurular, 15 Haziran'a kadar "https://fideprojesi.com.tr" internet sitesinden yapılabilecek.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere, sürecin işleyişine ve güncel duyurulara söz konusu internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.

FİDE Projesi, öncelikle belirlenen odak alanlara yönelik olmakla birlikte, siber güvenlik projelerinin tümüne açık olacak.

ETİKETLER
Dijital Dönüşüm Siber Güvenlik Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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