Facebook ve Google evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı
Facebook ve Google, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarının yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini açıkladı.
Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini duyurdu.
Pichai, ofise dönmek zorunda olanların da genişletilmiş güvenlik önlemleri çerçevesinde temmuzdan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacağını söyledi.
Facebook da "Bugün, yıl sonuna kadar işlerini uzaktan yürütebileceklerin bunu tercih edebileceklerini duyurduk" açıklamasını yaptı.
Facebook, hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz karar verilmediğini kaydetti.
Çalışanlara evdeki masrafları için 1000 dolar verilmişti
Daha önce ofislerini 6 Temmuz itibarıyla açacağını açıklayan Facebook, COVID-19 salgınında evden çalışma ve çocuk bakımı masrafları için çalışanlarına 1000 dolar ikramiye vermişti. Google da evden çalışma uygulamasını, 1 Haziran'a kadar sürdüreceğini duyurmuştu.