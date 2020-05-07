Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 yılı 4'üncü çeyrek raporunu yayımladı.

Rapora göre Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında mobil telefonla aylık en fazla görüşme yapan ülke konumununda.

Türkiye'yi Makedonya ve Hırvatistan takip ediyor

Geçen yılın son çeyreğinde aylık mobil kullanım süresi 477 dakika oldu. 2018'in aynı döneminde bu süre 444 dakikaydı. Türkiye'yi Makedonya, Hırvatistan, Avusturya, Çekya ve Almanya takip etti.

Ülkelerin mobil telefonları üzerinden konuşma süreleri şu şekilde:

Türkiye 477 dakika, Makedonya 304 dakika, Hırvatistan 266 dakika, Avusturya 233 dakika, Çekya 167 dakika, Almanya 153 dakika

Türkiye en fazla Almanya ile iletişim kurdu

Raporda, mobil şebekelerden en çok görüşme yapılan ülkelere de yer verildi.

Türkiye en fazla Almanya ile iletişim kurdu.

İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Fransa en çok telefon trafiğinin yaşandığı ülkeler arasında. Telefon trafiği alınan ülkeler sıralamasında Küba dikkat çekti.

Türkiye'de en çok 182 arandı

Türkiye'de sabit hatlardan en çok 182 hastane randevu numarası arandı. Bu hattı arayan bir kişi ortalama 183 saniye görüşme yaptı.

186 elektrik arıza ve belediyelere taleplerin iletildiği 153 en sık aranan diğer kısa numaralar.

Türkiye'de en sık aranan kısa numaralar ve çağrı süreleri şöyle:

182-183 saniye, 153-160 saniye, 186-123 saniye, 155-66 saniye, 112-32 saniye

İnternet kullanımında artış

Türkiye'deki sabit ve mobil internet kullanımında da artış yaşandı.

2019'un son çeyreğinde sabit internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 119 virgül 3 GB oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 97 virgül 5 GB idi. 2018 yılının 4'üncü çeyreğinde abone başına 4 virgül 8 GB olan aylık mobil internet kullanımı ise 6 virgül 7 GB'ye yükseldi.