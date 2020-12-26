Sim kartlar tarih oluyor. Cihazlara sanal olarak yüklenecek elektronik sim dönemi 2021'de başlıyor.

Türkiye bu teknolojiyi kullanacak olan 47 ülkeden biri.

'Plastik ve katı atıklarda azalma olacak'

Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu Üyesi Erdem Erkul, "Artık bir QR kod ile beraber direkt internet üzerinden telefonumuza sim kartımızı kendimiz yükleyebileceğiz. Özellikle çevresel faktörlerde çok büyük katkısı var. Hem plastik hem de katı atıklarda inanılmaz bir azalma olacak" dedi.

eSIM teknolojisi sadece telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılmayacak. Alışılmışın dışında akıllı ev ve arabalarda da olacak. Aktif olduğunda, hayatın her alanında büyük kolaylık sağlayacak.

'Birçok cihaza aynı anda ulaşılabilecek'

Erkul, bir kartla birçok cihaza aynı anda ulaşılabileceğini aktararak şöyle devam etti:

"Örneğin Allah korusun arabamızla bir kaza geçirdik. Arabamızda o eSIM olduğundan dolayı ambulansa haber verebilecek. Akıllı saatimizde bu teknoloji olacağı için Wi-Fi aramamıza gerek kalmayacak."

26 milyar dolarlık teknoloji pazarı

Uzmanlara göre eSIM teknolojisine yerli ve milli imkanlarla katılmanın önemi büyük.

Erkul, eSIM teknolojisinin 2027 yılında 26 milyar dolarlık bir pazar oluşmasının beklendiğini söyledi.

eSIM teknolojisinin hayatın her alanında kullanılmaya başlaması ise operatörlerin teknolojiye uyumu ile alakalı.